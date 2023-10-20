Kafasını yastığa koyar koymaz uyuyanların sırrı bakın neymiş! Asya'da yıllardır uygulanan teknik.. Sizde yatağa girdiğinde bir türlü uyuyamayanlardan mısınız? Uygulayacağınız bir teknik ile bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. İşte o mucize teknik..

ensonhaber.com

Kimileri başını yastığa koyduğu gibi uykuya dalarken kimileri ise uyumak için uzun çaba sarfedebiliyor.

Uykuya dalamamanın farklı nedenleri olsada bu sorunu yenmenin yolları bulunuyor.

Uyku sorunu çekenler kafasını yastığa koyar koymaz uyuyanlara hep imrendiklerini dile getiriyorlar. Peki başını yastığa koyduğu gibi uyumaya başlayanlar bunu nasıl yapabiliyor?

Uyku sorunları internette en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Bizde sizler için etkili bir yöntemi derledik.

Bu yöntemi deneyerek sizde kafanızı yastığa koyar koymaz uykuya dalabilirsiniz. Asya'da yıllardır uygulanan bu teknik son zamanlarda gündeme gelmeye başladı.

"4-7-8 Soluk" ismi verilen bu tekniği deneyerek uykuya dalabilirsiniz. Bu tekniği deneyenler sonuç elde ettiklerini ifade ediyorlar.

Nasıl uygulanır?

İlk olarak nefesinizi boşaltın ve 4 saniye burnunuzdan nefes almaya başlayın. Nefesinizi 7 saniye tutun ve 8 saniye sayarak nefesinizi verin. Bu olayı 3 kez daha tekrarlayın

4 saniye teneffüs edilmesi beyninizin daha fazla oksijen almasını sağlar. Nefesinizi 7 saniye boyunca tutmak ise oksijenin vücuda girmesini sağlayarak ve kan akışını etkiler. 8 saniye süresince teneffüs edilmesi ise akciğerlerden karbondioksitin dışarı atılmasını sağlar.

Bu teknik sayesinde sizde uykuya daha kolay dalabilirsiniz..