Kalandar gecesi nedir? Kalandar ne zaman kutlanır, nasıl kutlanır?

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Kalandar, Karadeniz bölgesinde sürdürülen ilgi çekici gelenekler arasında yer alıyor. Özellikle Maçka’da Rumi takvime gçre yeni yılın ilk günü olarak kabul edilen ocak ayının 13'ünü 14'üne bağlayan gece kutlanan Kalandar, Trabzon ve Gümüşhane illerinde gerçekleşiyor.

Bu çerçevede "Kalanda" kelimesi yeni yıl anlamına gelir. Kalandar Doğu Karadeniz bölgesinde ve Gürcistan'ın batı kesiminde eski geleneğe göre yeni yıl kutlaması olarak kabul ediliyor.

Yöre halkı bu kutlamalarda ise ilginç kostümler giyiniyor, bazı evlerde lahana sarması, mısır ve patates haşlaması, kabak dilimi, fındık, ceviz, elma, armut, ayva gibi özel yemekler, yemişler ve çerezler hazırlanıyor. Bu ilginç gelenek ise bilmeyenler tarafından em çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Kalandar Nedir?

Kalandar, Rumi takvimin ilk ayının adı ve bu ayın ilk gecesi ile gününde yapılan özel etkinlikleri ifade eder. Doğu Karadeniz'de yüzyıllardır süren bu gelenek, Maçka gibi özellikle Trabzon'un öne çıkan ılçelerinde büyük bir heyecanla kutlanır.

Kalandar Gecesi 2025 Ne Zaman?

2025 yılında Kalandar Gecesi, Rumi takvime göre 13 Ocak'ı 14 Ocak'a bağlayan geceye denk geliyor. Çocukların kostümlere bürünüp kapı kapı doluştuğu, büyüklerin ise misafirlerini çeşit çeşit lezzetlerle ağırladığı bu gece, bölgede benzersiz bir atmosfer yaratıyor.