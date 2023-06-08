Kalıcı oje abdest geçirir mi? Ojeyle gusül abdesti alınır mı? Kadınlar tarafından merak edilen bir konu "oje ve abdest" oldu. Kalıcı oje yaptıranlar, abdest açısından sakınca olup olmayacağını merak ediyor. Peki, kalıcı oje ile abdest alınır mı? Oje abdest geçirir mi? İşte Diyanet'in yanıtı...

Kadınlar tarafından estetik görünmesi adına tırnaklara sürülen ojeler, günler boyunca kalıyor.

Oje ile abdest almak isteyenler ise, mani olup olmadığını merak ediyor.

Özellikle kalıcı oje kullananlar, su geçirir mi geçirmez mi sorusuna yanıt arıyor.

Gusül abdestinin geçerli olması için vücutta iğne ucu kadar bile kuru bir yer kalmaması gerekiyor.

Peki, kalıcı oje abdest geçirir mi? Ojeyle gusül abdesti alınır mı? İşte Diyanet'in cevabı...

Ojeyle abdest alınır mı?

Gusledecek veya abdest alacak kimsenin bedeninde veya abdest organlarında suyun deriye ulaşmasına engel olacak bir madde bulunmamalıdır (Aliyyü’l-kârî, Fethu bâbi’l-‘inâye, I, 73).

Ancak mesleğini icra ederken tırnaklarına boya yapışan boyacı veya tırnaklarının arasına çamur girip de çıkartamayan çiftçi ve benzeri meslek sahipleri bundan müstesnadır (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 6; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 288). Bu kimseler için cilde yapışan ve tırnak aralarında kalan hamur, mum, zamk, boya vb. şeyler abdest ve gusle engel olmaz.

Oje abdeste engeldir

Fakat isteğe bağlı olarak vücuda sürülen ya da yapıştırılan oje, ruj, geçici dövme ve takma tırnak gibi maddeler bu ruhsatın dışındadır. Böyle maddeler suyun bedenle temasına engel olursa abdest ve gusle de engel olurlar. Bunların abdest veya gusülden önce giderilmesi gerekir.