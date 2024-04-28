Kampçılar A101’de sıraya girecek: Kamp Çadırı 1.299 TL, Şişme Yatak 399.00 TL, Kamp Sandalyesi 199.00 TL...

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A101 Marketler, yine her zamanki gibi mega indirimleriyle dikkatleri üzerine çekti.
2 Mayıs'ta başlayacak olan A101 aktüel katalog indirimleri, yaz aylarında ihtiyacınız olan her şeyde büyük fırsatlar sunuyor.
Kamp yapmayı sevenler için harika bir haber var: Bu hafta A101'de kamp malzemelerinde indirim şöleni başlıyor!
Çekme karavan, kamp sandalyesi, çadır, şişme yatak ve daha fazlası, 2 Mayıs'tan itibaren A101 raflarında yerini alacak.
Eğer yaz tatili planları yaparken bütçeyi düşünüyorsanız, A101'e uğramadan geçmeyin!
İşte A101 2 Mayıs kamp malzemeleri...