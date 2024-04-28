Kampçılar A101’de sıraya girecek: Kamp Çadırı 1.299 TL, Şişme Yatak 399.00 TL, Kamp Sandalyesi 199.00 TL... Ucuzluğun adresi A101, yeni indirim kataloğunu yayımladı. A101’de bu hafta kamp çadırı, çekme karavan, kamp sandalyesi ve daha birçok ürün sizleri bekliyor.

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A101 Marketler, yine her zamanki gibi mega indirimleriyle dikkatleri üzerine çekti.

2 Mayıs'ta başlayacak olan A101 aktüel katalog indirimleri, yaz aylarında ihtiyacınız olan her şeyde büyük fırsatlar sunuyor.

Kamp yapmayı sevenler için harika bir haber var: Bu hafta A101'de kamp malzemelerinde indirim şöleni başlıyor!

Çekme karavan, kamp sandalyesi, çadır, şişme yatak ve daha fazlası, 2 Mayıs'tan itibaren A101 raflarında yerini alacak.

Eğer yaz tatili planları yaparken bütçeyi düşünüyorsanız, A101'e uğramadan geçmeyin!

İşte A101 2 Mayıs kamp malzemeleri...