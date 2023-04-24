Kamu işçisi zammı ne kadar olacak? 2023 Kamu işçisi zam oranı belli oldu mu? İşte görüşmelerde son durum Kamu işçisine yapılacak toplu sözleşme zammı yakından takip ediliyor. 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında zam pazarlığında son durum merak ediliyor. Peki kamu işçisi zammı ne kadar olacak?

Kamuda çalışan 700 binden fazla kamu işçisinin haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü yakından takip ediliyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay son açıklamasında "Hükümetin kamu işçisi için yeni teklifi 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam" ifadelerini kullanmıştı.

Kamu işçileri zammı ne kadar olacak?

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için henüz resmi tarih duyurulmadı ancak 1 Mayıs öncesinde protokolün imzalanması ön görülüyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifini açıklamış ve 12 bin lira tavan ücret ile ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu ifade etmişti.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Türk-İş Başkanı Atalay, işçi talebinin %45 zam ve 15 bin TL taban ücret olduğunu ifade etti.

Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının 700 bin kamu işçisi için taban ücreti için 11 bin 500 lira ve yüzde 30’luk zam teklif ettiğini vurgulayan Atalay, sürecin sürdüğünü söyledi ve “Bizim yüzde 45 zam istedik. Bu bir pazarlık, burada 9 binlik tekliften 11 bin 500’e, sonrada 12 binlik teklife geldik. Zam yüzdesi de yüzde 30’du, yüzde 40’a geldik. Ocak ayında memura refah payı dahil yüzde 30 vermişlerdi, biz yüzde 40’lara geldik. Dediğim gibi bu bir pazarlık, verilen rakam çok küçümsenecek bir rakam değil ama bizim de kabul ettiğimiz bir rakam değil. Önümüzdeki günlerde hesapları bir daha tazelesinler. Arzu ettiğimiz bir rakamsa imzalarız, arzu etmediğimiz bir rakam da gelirse yok deriz ve yolumuza devam ederiz” şeklinde konuştu.