Kamuda mülakatlar kalktı mı, kaldırılacak mı 2023? AK Parti 2023 seçim beyannamesinde kamu işe alımlarında mülakat sürecine dair de plan açıklandı. Bu kapsamda, "mülakatlar kalktı mı" sorusu binlerce adayın gündeminde yer aldı. Peki, kamuda işe alırken mülakat yapılacak mı? Mülakatlar kalkacak mı? İşte detaylar...

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı gün kaldı. Türkiye'de seçim maratonu devam ederken, partiler de vaatlerini açıklıyor. AK Parti 2023 seçim beyannamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Vatandaşlık Fonu, kadınlara erken emeklilik, evlenecek çiftlere kredi imkanı gibi birçok imkanın yer aldığı beyannamede mülakat konusu da yer aldı. Bu noktada kamuya işe girmek isteyen adayların yüzünü güldürecek bir haber geldi. Peki, kamuda mülakatlar kalktı mı? Mülakat ne zaman kaldırılacak? İşte açıklamalar... Mülakatlar kaldırılacak mı? Kamu personeli işe alımlarında mülakat devri sona eriyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren hattı kuracağız. Büyüme sayesinde 5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturarak işsizlik oranımızı yüzde 7 seviyesine gerileteceğiz.” dedi. Sona erme tarihinin ise seçimlerden sona gündeme gelmesi bekleniyor.