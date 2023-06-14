Kan bağışlamanın faydaları nelerdir? Kan vermek neye iyi gelir? Her yıl tüm dünyada “dünya gönüllü kan bağışçıları günü” olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde Kızılay tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında kan bağışının önemine dikkat çekilmektedir. Peki, kan bağışı faydalı mıdır? Kan bağışının faydaları nelerdir? İşte merak edilenler...

14 Haziran, ABO kan grubu sistemini bulan Nobel ödülü sahibi bilim insanı Karl Landsteiner’ın doğum günü olması sebebiyle her yıl tüm dünyada “dünya gönüllü kan bağışçıları günü” olarak kutlanmaktadır.

Amacı, ihtiyaç sahipleri için kan veren gönüllü kan bağışçılarını kutlamak ve gönüllü güvenli kan ihtiyacına toplumun dikkatini çekmektir.

Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü’nde kamuoyunda gönüllü kan bağışının öneminin pekiştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına ilişkin bilgilendirme yapılarak, kan bağışı konusunda davranış değişikliği ve kalıcı bilinç yaratılması amaçlanmaktadır.

Kan bağışlamanın faydaları ise merak edilmektedir. Kan vermek neye iyi gelir, Kan bağışlamak faydalı mıdır? İşte sağlığa etkileri...

Kan bağışlamanın faydaları:

Kan vermenin en büyük faydası kalp sağlığınadır. Kan bağışlamak, kalp krizi riskini azaltır.

Kan bağışı yapan insanlarda kanser görülme riskinin daha az olduğu saptanmıştır.

Gönüllü kan bağışı yapmak insanların hayatlarına dokunduğunu ve işe yaradığını hissetmek insanı psikolojik olarak iyi hissettirir.

Kan bağışı akabinde vücuttaki kan hücreleri yenilenir.

Kan verme şartları:

Kan vermek için şartlar ise şöyle sıralanıyor;

19 yaşından gün almış,

66 yaşından gün almamış,

İlk kez kan bağışında bulunacaklar için 61 yaşından gün almamış,

1 yıl içerisinde ameliyat olmamış, dövme, akupunktur, piercing yaptırmamış,

50 kilonun üzerinde,

Bulaşıcı hastalığı olmayan,

Kendini kan verebilecek kadar iyi hisseden,

Bağışçı Sorgulama Formu’ndaki soruları doğru cevaplamış ve uygun bulunmuş kişiler, kan bağışçısı olabilir.