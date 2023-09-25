Kandil gecesi yapılacak özel ibadetler var mıdır? Mevlid Kandili gecesinde nasıl ibadet edilmelidir? Kandil geceleri nasıl değerlendirilmelidir sorusu gündeme geldi. Kandil gecelerine özel bir ibadet şekli var mıdır? İşte merak edilen soruların cevabı..

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Mevlid Kandili 26 Eylül Salı (yarın) günü idrak edilecek. Vatandaşlar kandil gecesine özel bir ibadet olup olmadığı konusunda çeşitli aramalar yapıyor.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğduğu gece olarak bilinen Mevlid Kandili gecesi yarın idrak ediliyor.

Rebiülevvel ayının on ikinci günü olarak bilinen Mevlid Kandili hakkında aramalar hız kazandı.

Bu özel günü ibadet yaparak geçirmek isteyen müslümanlar Mevlid Kandili gecesi yapılacak ibadetler hakkında araştırma yapmaya başladı.

Kandil gecelerini ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

Peki, kandil gecelerine özel ibadetler var mıdır? Mevlid Kandili gecesinde nasıl ibadet edilmelidir? İşte yanıtı..

Kandil gecelerine özel ibadetler var mı?

Kandil gecelerine özel bir ibadet türü yoktur. Fakat bu özel gecelerde bol bol dua etmek, kuran okumak ve namaz kılarak bu mübarek gecenin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu gece kaza veya nafile namazı kılarak ibadet edilebilir.Kandil gecelerinin ertesi gününde oruç tutulabilir.

Peygamber efendimiz "Şaban’ın ortasında (berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen... der." diye buyurmuştur.

Mevlid Kandilinin önemi nedir?

Mevlid, kelime anlamı olarak; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandilinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in dünyaya gelişini kutlarız.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in doğduğu geceye Mevlid gecesi denmektedir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi sebebiyle rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid kandili, islam alemi için önemli günler arasında yer almaktadır..