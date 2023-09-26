KANDİL MESAJLARI 2023! En güzel dualı, hadisli ve resimli Mevlid Kandili mesajları İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan Mevlid Kandili, bu gece idrak edilecek. Bu önemli günde sevdiklerine kandil mesajı göndermek isteyenler için birbirinden güzel, ayetli, dualı ve resimli kandil mesajlarını derledik.

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İslam dünyası için büyük bir öneme sahip olan Mevlid Kandili, bu gece özel ibadetler ve dualarla kutlanacak.

Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in doğum gününü anma ve bu mübarek gecede Allah'a yakarma fırsatı olarak kabul ediliyor.

Bu anlamlı gecede, Müslümanlar sevdiklerine kandil mesajları göndererek sevgi ve dua dolu anlar yaşatıyor.

Mevlid Kandili'nde sevdiklerine anlamlı ve içten mesajlar göndermek isteyenler için birçok güzel seçenek bulunuyor.

Müslümanlar, Mevlid Kandili vesilesiyle sevdiklerine gönderdikleri mesajlarla hem birlik ve beraberliklerini pekiştiriyor hem de güzel temennilerde bulunuyorlar.

İşte bu özel günde paylaşabileceğiniz en güzel kandil mesajları…

2023 Mevlid Kandili mesajları

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Mevlid kandiliniz kutlu olsun.

Bugün Peygamber efendimizin doğduğu gündür. Peygamber efendimiz yılında rebi’ül evvel ayının gecesi doğmuştur. Her yıl bu günde müslümanlar peygamberimizin dünyaya gelişini dualarla anarlar. Bu gece eller semaya kalkar, yürekler yaratana onun için açılır. Kandiliniz mübarek olsun.

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır.

Dualarımız bu gece eksik olmasın, kalplerimiz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun!

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Bu mübarek günlerimizde mü-min kullara, özel ve vazgeçilmez dostlara ailecek dualarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Kandiliniz kutlu olsun.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

Benim sünnetimi yaşatan beni sevmiş olur. Beni seven, Cennet'te benimle beraber olur." (Hadis -Tirmizi) Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

'Şüphesiz, Allah ve Melekleri Peygambere Salat Ediyorlar.' Ey iman edenler! Sizde ona Salat edin, Selam edin. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

"Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür." Mübarek Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...