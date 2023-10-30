Kansere şifa oluyor! İşte faydaları saymakla bitmeyen o mucizevi meyve... Kanser başta olmak üzere birçok ciddi rahatsızlığı iyileştirici gücüyle bilinen acai üzümünün faydaları saymakla bitmeyecek kadar çok diyebiliriz. İşte acai üzümünün saymakla bitmeyen faydaları ve sahip olduğu ilginç özellikleri...

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Acai üzümü besin değeri ve sağlık üzerinde olan etkileriyle bilinen meyvelerden biridir. Ana vatanı Güney Amerika olarak binir ve genellikle Brezilya’da yetişir.

Sağlığa olan hızlı ve net etkilerinden dolayı çok tercih edilir ve dünyada birçok bölgeden alıcısı vardır.

Faydalarının ne olduğunu ve insanların neden bu kadar peşinde koştuğunu merak ettiğimiz acai üzümünü inceledik ve sizler için detaylı bilgileri ekledik.

Acai üzümü nedir?

Amazon Yağmur Ormanları’nda acai palmiye ağaçlarında yetişir. Koyu mor bir renge sahiptir. Yaban mersini meyvesine çok benzer.

Berry olarak bilinmesine rağmen sert yapısıyla yeterli yumuşaklığa sahip olmadığı için o sınıftan sayılmaz.

Acai üzümünü bildiğiniz diğer meyveler gibi tüketmeniz mümkün değildir. Üzümü tüketmeden önce dışını güzelce yıkayıp ardından iyice ezmeniz gerekir.

Lapa kıvamını aldığında tüketmeye uygun hale gelir.

Diğer kültürlerde genellikle yemekle beraber tüketilir.

Böğürtlen veya şekersiz çikolatanın tadına benzer bir tada sahiptir.

Alındıktan hemen sonra hızlıca tüketilmesi gerekir çünkü çabuk çürümeye uygun bir yapısı vardır.

Çürüme durumunun hızlı olmasından dolayı preslenmiş meyve suyu halinde, meyve püresi şeklinde veya tablet şekilde de satışı yaygındır.

Meyve suyu hali antioksidan açısından oldukça zengindir.

Lif oranı düşüktür ve şeker oranı yüksektir.

Acai üzümünün toz halinde besin değeri daha yüksektir.

Üzümün tadını net ve keskin şekilde almak istiyorsanız püre şeklinde tüketmek daha uygun olacaktır.

Gıda sektöründe acai üzümü daha çok tatlandırıcı olarak kullanılır.

Kozmetik sektöründe de kremlerde ve yağlarda sıklıkla kullanılır.

İçeriğinde omega 3, omega 6, omega 9, A-B-C-E vitaminleri ve polifenol, fitosterol gibi sağlık için önemli birçok bileşen bulunur.

Şeker oranı düşüktür.

Yüksek yağ oranına sahiptir.

Lif oranı bakımından zengindir.

Mucizevi 7 faydası

Güçlü bir antioksidandır

Antioksidan özelliği sayesinde vücutta hastalık oluşumuna izin vermez.

Serbest radikallerin sebep olduğu hasarı onarır.

Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kanser, diyabet, kalp hastalıkları gibi çeşitli tehlikeli rahatsızlıkları olumlu yönde etkiler.

Kalp hastalıkları ve diyabete karşı etkilidir

Acai üzümü kalp rahatsızlıklarının birçoğunda güçlü onarıcu ve engelleyici bir etkiye sahiptir.

Zayıflamak için etkilidir

İçerdiği yüksek lif ve yağ asidi ile metabolizmayı hızlandırır.

Yağ yakımını kolaylaştırır.

Diyetinize doktor bilgisi dahilinde eklerseniz zayıflama konusunda en büyük destekçiniz olacaktır

Kolestrol seviyesini düşürür

İçeriği sayesinde kolestrol seviyesini dengeler, LDL’yi düşürür.

Sterol içerir.

Beyin fonksiyonlarını geliştirir

Hücre enflamasyonunun ve oksidasyonunun etkilerini düşürür.

Yaş ilerledikçe görülen hafıza ve öğrenme sorunlarının ortaya çıkmasını engeller.

Toksik hücrelerin beyine olan etkisini engelleyerek beyin fonksiyonlarının sağlıklı çalışmasına etki eder.

Cilt sağlığını korur

Antioksidan özelliği sayesinde cilt ve saç üzerinde etkilidir.

Cildi yenilediği için tüketenlerde canlı ve parlak bir cilt gözlemlenir.

Bu keskin etkileri sayesinde kozmetik sektöründe kullanımı yaygındır.

Sindirim sistemini destekler

Yüksek lif içerdiği için kabızlık probleminde oldukça etkileyicidir.

Sindirim sistemini olumlu olarak desteklediği için şişkinlik oluşması gibi durumları engeller.

Not:

İşte acai üzümünün saymakla bitmeyen faydaları hemen alıp tüketmeniz için yeterli… Tabii her yazımızda belirttiğimiz gibi bu meyveye de vücudunuzun hassasiyeti olabilir bu yüzden doktor bilgisi dahilinde tüketmenizde fayda var diyelim.

Sağlıkla kalın!