Kanseri yenmenin yeni yolu: Bilim insanları açıkladı! Bakın çare neredeymiş... Bilim insanları, kanser, Covid-19 ve yaşlanma gibi sorunların çözümünü buldular. Kanserin çaresi yarasalardan çıktı...

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Bilim insanlarının son araştırmasına göre, yarasa geni, hem COVID-19 hem de kanserle mücadelede insanlara yüksek düzeyde bağışıklık sağlayabilir.

Yarasa ailesinin çeşitli koronavirüslere ev sahipliği yaptığı ve bu virüslere karşı geliştirdikleri bağışıklık sisteminin etkili olduğu bilinmekte. Bilim insanları, birkaç yıldır bu özelliğin insanlara aktarılabilir olup olamayacağını araştırmaya devam ediyor.

Yarasalar, çeşitli virüslerle bir arada yaşama yeteneklerini geliştirmiş ve bu virüslere karşı bağışıklık sistemlerini adapte etmişlerdir. Yarasalar, diğer hayvanlara göre uzun bir yaşam süresine sahip olmalarına rağmen, küçük boyutlarına rağmen düşük kanser oranlarıyla dikkat çekmektedirler.

Bu özellik, araştırmacıları kansere karşı dirençlerinden hangi sağlık bileşenlerinin sorumlu olduğunu anlamaya yöneltti.

Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) bilim insanları, Jamaika uçan tilkisi ve Mezoamerikan uçan tilkisinin genomlarını çözerek bu alanda önemli bir adım attılar. Her iki türün genomlarını diğer yarasa ve memelilerin genomlarıyla karşılaştıran araştırmacılar, yarasa genomunda bağışıklık sistemi genlerinde pozitif bir seçilim tespit etti.

Yarasaların bağışıklık sistemindeki bu farklılığın, hem yaşlanma sürecinde hem de kanserle mücadelede rol oynayabileceği öne sürüldü.

Kanser önlenebilecek mi?

Yarasa genomunun, DNA'yı onaran ve tümörleri baskılayan genlerde diğer hayvanlara göre daha fazla değişiklik içerdiği de tespit edilmiştir. Bu durum, yarasaların kanseri önlemek için daha etkili DNA onarım mekanizmalarına sahip olabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar, bulgularının bağışıklık, yaşlanma ve kanser arasındaki ilişkinin anlaşılmasına yardımcı olacağına ve nihayetinde daha iyi tıbbi prosedür ve tedavilerin geliştirilmesine katkıda bulunacağını düşünüyorlar. Ancak, bu alandaki araştırmaların hala devam etmekte olduğunu ve daha fazla keşfe ihtiyaç duyulduğunu belirtiyorlar.