Kapatmadan uyuyanlar yandı! Modem açıkken uyumak bakın neler sebep oluyor... İnternetsiz ev yok denecek kadar azaldı. Kablosuz internet, herkesin eli ayağı oldu. Modem cihazlarından sağlanan internet ile her iş hallediliyor. Peki, modemin zararlı olabileceğini hiç düşündünüz mü... Geceleri modemi açık bırakıp uyuyanları bakın ne tehlikeler bekliyor!

İnternet, elimiz ayağımız olmuş durumda. Her işi kolaylaştıran internet erişimi ev ve iş yerlerinde modemler aracılığıyla sağlanıyor. Kablosuz internet bağlantısı sunan modem cihazları, günlük hayatımızın vazgeçilmez parçası oldu.

Peki bu kadar faydaları olan modemin geceleri bir tehlikeye dönüştüğünü söylesek...

Modemi gece gündüz açık bırakmak, herkesin alışkanlığı durumunda. Kapatmaya ne gerek var ki diye düşünenler, gerçekleri öğrenince hayal kırıklığına uğruyor.

Modemleri gece açık bırakmak yerine kapatma alışkanlığı kazanmak son derece önemlidir. Bu sayede evinizde elektrik tasarrufu yaparken bir yandan da sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

İşte modem açık uyumanın tahmin edilemeyen etkileri...

Eğer modem açık uyursanız;

Modem, elektromanyetik dalgalar ile alışveriş sağlayan bir cihazdır. Hal böyle olunca, modemlerin yaydığı elektromanyetik radyasyon kişi uyusa bile beyin ve sinir sağlığına zarar verir.

Modemden radyasyona maruz kalmak kişide baş ağrısı, uykusuzluk, stres ve hatta kanser gibi ciddi sağlık sorunları yaratabilir.

Ayrıca modemi gece saatlerinde boş yere açık bırakmak elektrik tüketimini arttırdığı için faturayı da etkiler.

Modem açık uyumanın sağlık açısından riskleri olduğu kadar güvenlik açısından da bazı riskleri bulunmaktadır. Modem açık kaldığında ev interneti sürekli aktiftir. Bu yüzden kötü amaçlı yazılımlar ve hacker saldırılarına açık haldedir.