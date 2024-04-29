Kapı eşiğinde oturmak bakın nelere sebep oluyormuş Büyüklerimizin “Kapı eşiğinde oturulmaz” sözlerine denk gelmişsinizdir. Peki nedenini biliyor musunuz? Bakın kapı eşiğinde oturulmamasının sebebi neymiş…

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Hayatımızın her alanında, bilinçaltımızda kök salmış birçok batıl inanış bulunuyor.

Günümüzde dahi pek çok kişi, Türk mitolojilerinden kaynaklanan bu inanışlara göre yaşamaya devam ediyor.

İşte bu inanışlardan biri de "Kapı eşiğinde oturulmaz" söylemi.

Her ne kadar günümüzde modern yaşamın içinde olsak da, hala bu inanışların etkisi altında kalabiliyoruz.

Peki, kapı eşiğinde oturulmamasının sebebi nedir?

Kapı eşiğinde neden oturulmaz?

Kapı eşiği, adeta ev ile dış dünya arasında bir köprü gibidir. Ancak, eski Türk inanışlarına göre bu köprü, olumsuzlukların ve kötü enerjilerin taşıyıcısı olarak görülürdü.

Eşik, ev ile dışarı arasındaki geçiş noktasını simgelerken, aynı zamanda içerideki güvenli ortam ile dışarıdaki dünya arasında bir bağlantıyı da ifade eder.

Eski Türk inanışlarına göre, eşikte oturmanın ya da eşik üzerinde kötü düşüncelerle vakit geçirmenin, fakirlik, bekârlık, günah ve hatta şeytanın çağrıştırılmasına neden olacağına inanılırdı.

Toplum, yıllar boyunca eşiğe olumsuz anlamlar yüklemiş ve bu inanışlar kültürel belleğe işlemiştir.