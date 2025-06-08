Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı son haliyle şaşırttı! Gören gözlerine inanamıyor

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Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden biri olan "Kapıcılar Kralı", usta oyuncu kadrosuyla hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor.

Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Bilge Zobu, Sevda Ferdağ ve Sevil Üstekin gibi değerli oyuncuların rol aldığı film, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Filmde en çok merak edilen karakterlerden biri olan ve Seyit’in oğlu İbram'a hayat veren çocuk oyuncu, yıllar içinde büyük değişim gösterdi.

Babasına yardım eden, zekice replikleriyle hafızalara kazınan İbram, şimdilerde 50’li yaşlarında…

İşte Soner Yağız'ın son hali...