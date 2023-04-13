Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeliydi! 80 yaşındaki Sevda Ferdağ’ı bir de şimdi görün… Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Kapıcılar Kralı’nda Kemal Sunal ile rol alan usta oyuncu Sevda Ferdağ, son haliyle herkesi şaşkına çeviriyor. Usta oyuncu adeta yıllara meydan okuyor. İşte Sevda Ferdağ’ın son hali…

Yönetmenliğini Zeki Ökten, senarisliğini ise Umur Bugay’ın üstlendiği Kapıcılar Kralı filmi günümüzde ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Filmin kadrosunda usta oyuncu Kemal Sunal, Bilge Zobu, Şevket Altuğ, Sevil Gültekin gibi başarılı isimler yer alıyordu.

1976 yapımı Yeşilçam’ın efsanesi haline gelen filmde Kemal Sunal ile birlikte rol alan Sevda Ferdağ, değişimiyle gündeme geldi.

Filmde profesyonel dolandırıcı Mahir’in ortağı olan, gerçek adı Lütfiye Dumrul olan Sevda Ferdağ, güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor.

Şimdilerde 80 yaşında olan Sevda Ferdağ’ın son halini gören gözlerine inanamıyor. Yıllar ona hiç dokunmamış.

Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeli olarak döneme damga vuran usta oyuncu meğer herkesin bildiği bir dizide daha oynamış. İşte Sevda Ferdağ’ın son hali…

Yaprak Dökümü'nde oynamış!

Yeşilçam'ın yıldızı Sevda Ferdağ, bir dönem Kanal D ekranlarına damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde de rol almış.

Meğer dizide Ali Rıza Bey'in eski arkadaşı olarak kısa bir süre bulunmuş. O dönemde de güzelliğiyle dikkat çekmişti.