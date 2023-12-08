Kapıda vize nedir, nasıl alınır? Kapıda vize için güncel belgeler 2023! Seyahat planı yapanların merak konusu olan "kapıda vize" uygulaması, birçok ülkede geçerlidir. Peki, kapıda vize nedir ve nasıl alınır? İşte kapıda vize almak için gereken belgeler...

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"Kapıda Vize" uygulaması, bir ülkeye seyahat etmek isteyen kişilerin, varış noktasındaki sınır kapısında veya havaalanında vize başvurusu yapabilmelerine olanak tanıyan bir sistemdir.

Kapıda vize uygulaması, bazı ülkeler tarafından özellikle turistik veya iş seyahatleri için sunulan bir hizmettir.

Her ülkenin vize politikaları farklıdır ve "kapıda vize" hizmeti sunup sunmadığı, hangi ülkelerden gelen ziyaretçilere uygulandığı gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Türk vatandaşlarının kapıda vize alabileceği ülkeler arasına son olarak 10 Yunan adası dahil oldu.

Karar akabinde kapıda vize nasıl alınır, ne kadar, hangi evraklar gereklidir gibi sorular gündeme geldi.

Kapıda vize kaç günlük? Kapıda vize için pasaport gerekli mi? merak ediliyor.

Peki, kapıda vize nedir? Kapıda vize ücreti ne kadar? İşte gereken evraklar...

Kapıda vize başvurusu nasıl yapılır?

Kapı vizesinin işleyişi, vizenin geçerli olduğu ülkenin sınır kapısında vize etiketinin pasaportlara işlenmesi şeklinde gerçekleşir.

Kapı vizesine başvurular yetkili seyahat acenteleri aracılığıyla yapılır ve evrakların kabulü için ön başvuru yapılmalıdır.

Kapıda vize ücreti 2023

Vize ücretleri, ülkeden ülkeye ve yıldan yıla göre değişkenlik gösterir. Ülkenin konsolosluklarından güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kapıda vize için gerekli evraklar:

Pasaport (en azından 1 yıllık)

Pasaport fotokopisi

Eksiksiz doldurulmuş vize başvuru formu

Vize ücreti için gerekli döviz

Otel rezervasyonu

Gidiş-dönüş uçak bileti

En az 3 adet biyometrik vesikalık fotoğraf

Seyahat sağlık sigorta poliçesi

En az 3 aylık banka hesap döküm belgeleri