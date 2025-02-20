Kar çorabı nedir? Araçlara kar çorabı takmak işe yarar mı?

Haber Merkezi

Türkiye genelinde etkili olan Altay kar fırtınası, kenti beyaza bürürken, sürücüler için zorlu anlar yaşanmasına neden oldu.

Kar yağışının yoğun olduğu bu haftada trafik kilitlendi, kaza sayıları arttı.

Yoğun kar yağışının ardından araç sahipleri, kış koşullarında güvenli sürüş için kar çoraplarını araştırmaya başladı.

Peki, kar çorabı gerçekten kaymayı önler mi? Kış lastiğine alternatif olabilir mi?

KAR ÇORABI NEDİR?

Kar çorabı, özellikle kış aylarında hafif kar ve buzlanma durumlarında yol tutuşunu artırmak için kullanılan bir otomobil aksesuarıdır.

Kumaş bazlı bir malzemeden üretilen bu çoraplar, lastiklerin üzerine geçirilerek aracın kaymasını önlemeye yardımcı olur.

KAYMAYI ÖNLER Mİ?

Kar çorapları, hafif karlı ve buzlanmamış yollarda kaymayı büyük ölçüde azaltabilir. Lastik ile zemin arasındaki sürtünmeyi artırarak yol tutuşunu iyileştirir. Ancak, yoğun buzlanma ve sert kış şartlarında zincir kadar etkili değildir.

KIŞ LASTİĞİ YERİNE GEÇER Mİ?

Kar çorabı, kış lastiğinin yerine kullanılmaz. Kış lastiği olmayan araçlar için geçici bir çözüm olabilir, ancak uzun süreli kullanıma uygun değildir.

Kar çorabı, acil durumlar ve kısa mesafeler için idealdir. Özellikle uzun yolculuklara çıkmadan önce kış lastiği taktırmak en güvenli seçenek olacaktır.