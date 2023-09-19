Kar maskeli katil iddiasıyla gündem olmuştu! Katil bakın kim çıktı: Yolun sonu cezaevi… Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Eskişehir’de sokak ortasında 5 kurşunla öldürülen Mehmet Topaloğlu cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Katilin kar maskeli olduğunu söyleyen Ahmet Çetin, katilin kendisi çıktı. Verilen ceza ise yüreklere su serpti.

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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Mehmet Topaloğlu cinayeti çözüme kavuştu.

Eskişehir’de çobanlık yapan 22 yaşındaki Mustafa Topaloğlu, kar maskeli olduğu iddia edilen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından Topaloğlu ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Müge Anlı ve ekibi, bu olayın üzerine detaylı bir şekilde giderek cinayeti aydınlatma çabalarını sürdürdü.

Müge Anlı ekibi, Topaloğlu ailesinin şüphelendiği isimlerden Ahmet Çetin ile konuştu.

Film gibi hikaye!

Şüphelerin odağındaki Ahmet Çetin, olay günü yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Olay günü ben evimin oradan arabamı almaya doğru ağıla doğru gidiyordum. Mehmet'in olayında siyah kapı ile beton direk arasında ben o hizadayken şahıs bahçe duvarının dibinden ateş ederek atladı.

Hiç durmadan ateş etti. Yaklaşık 150 metre dere yatağına doğru kovaladım. 70-80 kilo aralarında 1,70-1,80 boyları arasında Kar maskeliydi.”

Son savunmasını yaptı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından katil zanlısı olduğu düşünülen Ahmet Çetin hakkında Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'kasten öldürme' suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ahmet Çetin son savunmasında, “Çocuk benim işçimdi. Ben bu olayda mağdurum. Ben öldürmedim. Ben adalet istiyorum” ifadelerine yer verdi.

25 yıl hapis cezası

Bugün canı yayında flaş bir gelişme yaşandı. Mahkeme heyeti, Ahmet Çetin'e çoban Mehmet Topaloğlu'nu 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis, ruhsatsız tabanca taşımak suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.