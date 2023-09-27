Kara kış kapıda! O bölgeler 2-3 Ekim'de kara teslim olacak! Kışlıkları çıkarın.. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada havaların serinlemeye başlayacağı tarih duyuruldu. İşte havaların soğumaya başlayacağı o tarih..

ensonhaber.com Eylül ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde beklenen yağışlar hala başlamadı. Bilindiği üzere bu yıl yaz ayları son derece sıcak ve kurak bir şekilde geçti. Vatandaşlar havaların serinleyeceği tarih hakkında aramalar yaparken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sevindiren bir haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Perşembe gününden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıkları düşüşe geçecek. Hava sıcaklığının yağışla birlikte Perşembe gününden itibaren batı kesimlerinden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahminlerinin ardından Hava Forum sayfasından da bir paylaşım yapıldı. Kar yağışı bekleniyor 2-3 Ekim Pazartesi ve Salı günü Trabzon, Rize, Artvin ve Erzurum'un yüksek zirve kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.