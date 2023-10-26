Kara para iddiaları hatırlattı: Ecevit'in çıkarttığı "Nereden Buldun Yasası" neden kaldırıldı 1998 yılında Bülent Ecevit'in imzasıyla yürürlüğe giren "Nereden Buldun Yasası", kazançların kaynağını ve vergisini sorgulamayı amaçlıyordu. Peki, neden yürürlükten kaldırıldı? Sizler için araştırdık.

ensonhaber.com

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen kara para aklama iddiaları, Devlet'in birçok organını harekete geçirdi.

Fenomenlerin lüks yaşamının ardındaki usulsüzlüklerle kıskaca alınan banka hesapları, inceleniyor.

Ancak bu durum, ülke tarihimizde ne bir ilk, nede son...

Vatandaşların da pürdikkat takip ettiği bu konu, birçoğunu geçmişe götürdü; Ecevit dönemine.

Mali Milat: Nereden Buldun Yasası

1998 yılında kara para ve vergi kaçaklığını "dur" demek için Bülent Ecevit ve ekibi harekete geçti.

Dönemin ekonomi bakanı ise Zekeriya Temizel idi.

"Mali Milat" olarak kabul görülen 2.Uyum Paketi ile yürürlüğe giren "Nereden Buldun Yasası", adından söz ettirmişti.

Bu yasa, kazançların kaynağının ve vergisinin ödenip ödenmediğinin sorgulanmasına olanak sağlıyordu.

Maliye Bakanlığı, lüks harcamalarına rağmen düşük vergi ödeyen mükellefleri vergi dairesine çağırıp, yaptığı yüklü harcamaların kaynağını sorabilecekti.

Üstelik Maliye, harcamaların belgesini de mükellefin önüne koyup, “izah et” diyecekti.

Ancak, diyemedi...

Yürürlükten kaldırıldı

"Nereden Buldun Yasası", ülkede feveran yarattı.

Ortaya çıkan siyasi tartışmalar ve panik havasıyla yasanın ertelenmesine karar verildi.

Gelir Vergisi Kanunu'nun, 82/2. maddesinin, 9 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4783 sayılı Kanun'la da kaldırıldı.