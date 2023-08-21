Kara üzüm habbesi bakın ne işe yarıyormuş! Mucize desek yeridir... Şarkı sözleriyle kulaklara çalınan "kara üzüm habbesi" meğer sağlık deposuymuş...İşte inanılmaz faydaları!

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İbrahim Tatlıses'in "Kara Üzüm Habbesi" adlı şarkısında bahsi geçen üzüm çeşidi, göz kamaştıran faydalar içeriyor.

Sağlık açısından beslenmeye önem verenlerin, özellikle kansızlık yaşayanların çaresi olan kara üzüm habbesi, düzenli tüketildiğinde etki gösteriyor.

Kara üzümdeki habbe, tane anlamına geliyor.

Hem yaş hem kuru yenilebilen kara üzümün mucizeleri say say bitmiyor.

Kalbinizden cilt hücrelerine kadar büyük bir koruyucu görevi alan siyah üzüm, hastaları yataktan kaldırıyor.

İşte kara üzümün faydaları...

Kansızlığın bir numaraları doğal şifasıdır.

Kara üzüm antioksidan özellikleri sayesinde vücuttaki hücre hasarını azaltır ve kanser riskini düşürür.

Kalp sağlığını korur ve kan basıncını düzenler.

İçerdiği lifler sayesinde sindirim sağlığını destekler.

C vitamini ve diğer antioksidanlar sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Kemik sağlığını destekleyen mineraller ve vitaminler içerir.

Hafızayı güçlendirir ve beyin fonksiyonlarını destekler.

Anti-inflamatuar özellikleri sayesinde eklem ağrılarını azaltır.

Cilt sağlığını destekler ve yaşlanma etkilerine karşı korur.

Saç sağlığını korur ve saç dökülmesini azaltır.