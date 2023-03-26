Karabağ Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Karabağ Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray'ın Azerbaycan ekiplerinden Karabağ ile karşı karşıya gelmesi bekleniyor. İlgiyle takip edilen ligde son haftada Konya deplasmanında mağlubiyet alan Galatasaray ile Karabağ maçının detayları merak ediliyor. Peki Karabağ Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen Karabağ Galatasaray maçı, taraftarların odağında bulunuyor. Sarı kırmızılı takım iyi giden puanlamasına son haftada darbe almıştı. Galatasaray son olarak Karabağlar ile karşı karşıya gelecek. Peki Karabağ Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Karabağlar Galatasaray maçı ne zaman? Karabağ, Galatasaray ile karşılaşacak. Heyecanlı maçın tarihi ve saati merak ediliyor. Maç, 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Taraftarlar maçın kanalını da sorguluyor. Karabağlar Galatasaray maçı Haber Global kanalından canlı şekilde izlenebilecek. Bakü Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşecek olan mücadelede elde edilecek olan gişe gelirinin tamamı ülkemizdeki depremzede vatandaşlara bağışlanacak. Galatasaray'ın kadrosu nasıl olacak? "Mathias Ross, Leo Dubois, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Juan Mata, Berkan Aksoy, Mauro Icardi, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Abdülkerim Bardakcı, Beknaz Almazbekov, Arda Deniz Yavaş."