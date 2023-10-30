Karadenizliler dikkat! Tehlike sahili sardı: Gören ardına bakmadan kaçıyor Karadeniz bölgesinde yaşayanlar için tehlike çanları çalıyor. Uzmanlar sahilden uzak durmaları için uyarıyor. Artık sahil havası almak hayal oldu.

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Karadeniz'in eşsiz güzellikleri ve sahilleri, yıllardır tatilciler ve yerel halk için kaçış noktası olmuştu.

Ancak son dönemde ortaya çıkan bu durum, vatandaşlar için endişe yaratmaya başladı.

Karadeniz sahillerine yakın yaşayanlar arasında, sahil bölgelerine yaklaşanlara dair kaygılar giderek artıyor.

Görenler, çocuklarını kucağına alıp hızla uzaklaşmaya başladılar. Sahil bölgelerinde yaşayan insanlar, bu durumun üstesinden gelmek için yerel yetkililerden yardım talep ediyorlar.

Sahil keyfini yeniden yaşamak ve huzur içinde vakit geçirmek isteyenler, yetkililerden çözüm bekliyorlar.

Ayılar ortaya çıktı!

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi, son dönemde soğuyan hava ve turistlerin azalmasıyla birlikte sahil boş kaldı.

Ancak bu sessizlik, ilçe merkezini farklı bir sürprizle doldurdu. Anne ayı ve yavrusu, gece saatlerinde sahil boyunca dolaşırken kameralara yakalandı.

Sahil boyu dolaştılar

Kastamonu'nun ilçesi İnebolu, son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte farklı bir manzaraya sahne oldu.

Akşam saatlerinde Boyranaltı mevkiinde, anne ayı ve yavrusu Karadeniz sahilinde gezintiye çıktı. Bu ilginç manzarayı gören vatandaşlar, hemen cep telefonlarıyla o anları kaydetmeye başladılar.

Yolda yürüyen anne ayı ve yavrusu, çevredeki vatandaşlara ve araçlara aldırmadan yoluna devam etti. Köpeklerin tepki göstermesi üzerine, Cünürye Mahallesi istikametine kaçarak gözden kayboldu.

Sahile inen vatandaşlar, çocuklarıyla vakit geçirmek için sahile indiklerinde artık ayıların yerleşim merkezine kadar inmesinden duydukları endişeyi dile getirerek, yetkililerden yardım beklediklerini ifade ettiler.