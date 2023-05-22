Karar tarihi belli oldu! Sinan Oğan kimi destekleyecek, kararını ne zaman açıklayacak? Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tur seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıklayacak. Twitter hesabından kararını açıklayacağı saati duyurdu. Peki Sinan Oğan kimi destekleyecek? Sinan Oğan kararını ne zaman, saat kaçta açıklayacak?

14 Mayıs Türkiye genel seçimlerinde salt çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle YSK, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını duyurdu.

Yurt dışında cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oy kullanma işlemleri devam ederken, Türkiye 28 Mayıs Pazar gününü iple çekiyor.

Diğer yandan Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, ikinci tur seçimlerinde kimi destekleyeceği merak ediliyor.

Dr. Sinan Oğan, ittifak olarak mı yoksa bireysel olarak mı destek verecek? Bütün detaylar bugün yapılacak olan basın toplantısı ile belli olacak.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kararını açıklayacağı saati duyurdu. Peki Sinan Oğan kimi destekleyecek? Sinan Oğan kararını ne zaman, saat kaçta açıklayacak? İşte detaylar...

Sinan Oğan kararını ne zaman açıklayacak?

Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde kimi destekleyeceğini bugün saat 17:00’de düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak. Kararını duyuracağı tarihi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00’da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız.

Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz. #OAnGeliyor"

Sinan Oğan kimi destekleyecek?

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, ikinci tur seçimlerinde kimi destekleyeceğini henüz açıklamadı. Konu ile ilgili açıklama yaptığında haberimizde yer vereceğiz.