Karavanlar için yeni dönem: 1 Temmuz 2025’ten itibaren böyle olacak

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1 Temmuz 2025'ten itibaren çekme karavan sahiplerini ilgilendiren önemli bir değişiklik hayata geçiyor.

Yeni düzenlemeye göre, tüm çekme karavanlar için tescil belgesi ve plaka basım talep belgesi zorunlu hale getirildi.

Ayrıca, "ve yüklü ağırlığı 750 kilogramın üstünde" ifadesi, yönetmeliğin 9. maddesinin üçüncü fıkrasından çıkarılarak tüm çekme karavanlar bu kapsama alındı.

TESCİL İŞLEMLERİ E-DEVLET’E TAŞINIYOR

Yeni düzenlemenin dikkat çeken bir diğer yeniliği ise tescil ve plaka işlemlerindeki kolaylıklar. Artık çekme karavan tescilleri noterler tarafından yapılacak, ancak O1 belgesi ve satış faturasıyla doğrudan noter üzerinden satış işlemi gerçekleştirilemeyecek.

Plaka basım talepleri için ise noter zorunluluğu tamamen kaldırıldı. Kayıp plaka basımı, iletişim bilgilerinin güncellenmesi ve tescil bilgisi raporlarının hazırlanması gibi işlemler e-Devlet üzerinden kolayca yapılabilecek.