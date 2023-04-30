Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımı yapacak! KGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında çalıştırılmak üzere 3000 personel alınacağını duyurdu. İşte personel alımının detayları..

Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı işyerlerine süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere toplam 3000 işçi alınacağını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımına yönelik araştırmalar hız kazandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 02/05/2023 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir.

Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır."

27 Nisan 2023 tarihinde başlayan başvurular 2 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek.

Personel alımı yapılacak pozisyonlar belli oldu

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne alınacak olan 3000'in personelin pozisyonları belli oldu.

Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı, Bakım İşçisi, Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı, Bina ve Mal Bakıcısı, Düz İşçi, Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası, Greyder Operatörü, İş Makinesi Operatörü, Kalifiye İşçi, Makine Operatörü, Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası, Marangoz, Sıhhi Tesisatçı, Sürücü Operatörü, Traktör Operatörü ve Vinç Operatörü.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI DETAYLARI