Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Karayolları Genel Müdürlüğü'nde bünyesine alınacak 3 bin kişinin belirlenmesi için yapılacak olan kura çekiliş tarihi belli oldu. İşte detaylar..

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesine alınacak 3 bin işçi alımı hakkında aramalar hız kazandı.

Bilindiği üzere işçi alımı için başvurular 2 Mayıs ile 7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru yapan adaylar kura çekilişinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 3 bin işçi alımı için kura çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar..

Kura çekimi ne zaman yapılacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı için kura çekimi 30-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi il il yapılacak. İşte kura çekiminin yapılacağı iller listesi..

30 Mayıs günü kura çekilişi yapılacak iller

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kars ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

31 Mayıs günü kura çekilişi yapılacak iller

Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00'da Kastamonu ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)