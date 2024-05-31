Kargo ucalarının yolcu uçaklarından hızlı uçmasının sebebi bakın neymiş… Kargo uçakları bilinene göre yolcu uçaklarından daha hızlı uçar. Yüklerinin olmasına rağmen daha hızlı uçmasının sebebi ise eminiz ki aklınızın ucundan bile geçmemiştir. İşte, kargo ucalarının daha hızlı uçmasının nedeni…

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Birbirinden farklı özelliklere sahip olan uçaklar arasında kargo ve yolcu uçaklarının hızları en dikkat çekici ayrıma sahip olanlar arasındadır.

Yüklerinin olmasına rağmen kargo uçaklarının yolcu uçaklarından daha hızlı uçmasının nedeni ise şaşılmayacak gibi değil. Birden fazla faktörün ektili olduğu bu detay eminiz ki aklınızın ucundan bile geçememiştir.

Uçaklar türleri hızlarını etkileyen en önemli faktörler arasındadır. Bu faktörler arasında da kargo uçaklarının daha hızlı uçmasının nedeni bakın neymiş…

Neden daha hızlı uçarlar…

Ağırlık, rakım, tasarım, hava trafiği, hava durumu gibi birçok durumun etkilediği hız nasıl oluyorda yolcu uçakları ile kargo ucaları arasında bu denli fark yaratıyor. Ancak her ne kadar etkileyen bu faktörlerin yanı sıra en önemli olan hava direncidir.

Kargo uçakları genellikle yolcu uçaklarına göre daha fazla aerodinamiğe sahiptirler. Yani bu durumda daha az sürtünmeye ve daha hızlı uçma yetisine sahipler olmalarını sağlar.

Ayrıca yolcu uçaklarına kıyasla hem daha az ağırlığa ve daha az yüzey alanına sahipler hem de havanın daha ince ve daha az yoğun olduğu irtifalardan uçabiliyorlar. Bu da aynı şekilde sürtünmeyi azaltıp hızlarını artmasına neden olduğundan daha hızlı uçmalarına neden olur.