Karlı havada araba nasıl kullanılır? İşte önemli ipuçları...

Hüseyin Topuz

Kış aylarında kar yağışı ve buzlanma, sürücüler için ciddi riskler oluşturur.

Kaygan yollar, düşük görüş mesafesi ve soğuk hava koşulları, dikkatli olunmadığında kazalara yol açabilir.

Bu nedenle karlı havada araç kullanırken sadece sürüş becerileri değil, aynı zamanda doğru hazırlık ve güvenlik önlemleri de büyük önem taşır.

Karlı havada araba kullanmak, dikkat ve özen gerektiren bir süreçtir. Peki, karlı yollarda güvenli bir şekilde ilerlemek için nelere dikkat etmeliyiz?

İşte zorlu kış şartlarında sürüş güvenliğinizi artıracak önemli ipuçları…

1. Hazırlıklı Olun

- Kış lastikleri kullanın

- Antifriz seviyesini ve cam suyu donma korumasını kontrol edin.

- Zincir, çekme halatı, takoz, eldiven ve fener gibi ekipmanları aracınızda bulundurun.

2. Sürüş Teknikleri

- Yavaş ve kontrollü hareket edin. Ani fren ve sert direksiyon hareketlerinden kaçının.

- Takip mesafesini artırın. Kaygan yollarda fren mesafesi uzar, bu yüzden önünüzdeki araçla en az 3-4 kat daha fazla mesafe bırakın.

- Düşük hızda ve düşük viteste gidin. Manuel vitesli araçlarda ikinci viteste kalkış yaparak patinajı önleyebilirsiniz.

- Fren yerine motor freni kullanın. Ani fren yapmak yerine vites küçülterek yavaşlamaya çalışın.

3. Kayma Durumunda Ne Yapmalısınız?

- Direksiyonu kaymanın olduğu yöne çevirin ve ani fren yapmaktan kaçının.

- Gazdan ayağınızı çekerek kontrollü bir şekilde yavaşlayın.

- ABS fren sistemine sahipseniz, frene basılı tutarak aracı yönlendirin. ABS yoksa frene pompalama yöntemiyle basın.

4. Görüş Açısını Koruyun

- Buzlanmayı önlemek için camları temizleyin ve silecekleri çalışır durumda tutun.

- Farlarınızı açık tutarak diğer sürücülere görünürlüğünüzü artırın.

- Camların iç kısmındaki buğuyu çözmek için klimanın sıcak hava ayarını kullanın.

5. Yokuş Çıkış ve İnişlerinde Dikkatli Olun

- Yokuş çıkarken sabit hızda ve mümkünse durmadan ilerleyin.

- Yokuş inerken düşük viteste inerek motor frenini kullanın, sık fren yapmayın.