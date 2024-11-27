Karlı yolların efsanesi; Tık demiyor! İşte güncel Toros otomobil fiyatları...

Yağmur Dinç

Toros Model Araba, Türkiye'nin otomobil üreticisi olan Oyak Renault tarafından üretilen ve özellikle 1980'li yıllardan itibaren Türkiye'de çok tanınan bir modeldir.

Toros, aslında Renault 12 modelinin Türkiye'ye özgü olarak üretilen versiyonudur ve Oyak Renault'un Türkiye'deki otomobil pazarındaki önemli modellerinden biri olmuştur.

Hem şehir içi hem de uzun yol kullanımı için ideal olan bu model, karlı havada çekilen görüntüsü ile yeniden gündem oldu.

Tık demeden karlı yolları aşan Toros otomobil, meraklıların dikkatini çekti.

Toros'un fiyatı ise araştırılmaya başladı. İşte 2024 Toros araç fiyatları...

TOROS OTOMOBİL FİYATLARI 2024

Toros modelinin fiyatı, aracın yaşına, kilometre durumuna, genel durumuna ve hangi model versiyonunun bulunduğuna göre büyük ölçüde değişiklik gösterebilir.

Ancak, 2024 yılı itibariyle ikinci el Toros araçlarının fiyat aralıkları minimum 100 bin TL, maksimum 500 bin TL arasında değişmektedir.