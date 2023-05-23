Karneler ne zaman verilecek? 2. dönem karne günü 2023 Yaz tatiline geçecek olan öğrenciler, karneleri ne zaman alacaklarını merak ediyor. Peki 2. dönem karneleri ne zaman verilecek? Karne günü ne zaman, hangi gün? İşte ayrıntılar...

2022-2023 eğitim öğretim yılı sona eriyor... Yaz tatili olan 3 aylık süreçte öğrenciler, öğretmenler ve veliler tatilin keyfini sürüyor. Tatil öncesi ise ikinci dönem karneleri veriliyor. Öğretmenlerin e-Okul'a notları girmesinin akabinde karneler netleşmiş olacak. Heyecanla notlarını görmeyi bekleyen öğrenciler, "karne günü ne zaman" merak ediyor. İkinci dönem karneleri ne zaman verilecek? Karne günü ne zaman 2023? İşte tarihi... Karne günü ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 16 Haziran Cuma günü karneler dağıtılacak ve yaz tatili başlayacak.