Karpuzun yanında peynir değil ceviz yiyin, o faydaları garantileyin

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Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmez lezzet ikilisi olan karpuz ve beyaz peyniri rafa kaldıracak ikili faydalarıyla dikkat çekiyor.

Tatlı ve sulu yapısıyla yazın en çok tercih edilen meyvelerinden olan karpuz, aslında sağlıklı olduğu kadar dikkatle tüketilmesi gereken bir besin.

Uzmanlara göre karpuzun büyük bir kısmı sudan oluşsa da, glisemik indeksi yüksek olduğu için kan şekerini hızlı yükseltebiliyor. Bu da uzun süreli tokluk yerine ani acıkmalara neden olabiliyor.

İşte tam da bu nedenle karpuzun yanına peynir yerine ekleyeceğiniz ceviz bakın nasıl etkiler sunuyormuş.

YANINDA CEVİZ YİYEN RAHAT EDİYOR

Karpuz glisemik indeksi yüksek olduğundan, tek başına tüketildiğinde kan şekerini hızla yükseltebiliyor. Bu da kısa sürede tekrar acıkmanıza ve dengesiz beslenmeye yol açabiliyor.

Ancak bu noktada ceviz, karpuzun adeta tamamlayıcısı haline geliyor. Diyetisyenlere göre ceviz, içerdiği sağlıklı yağlar, protein ve lif sayesinde karpuzun glisemik etkisini dengeliyor. Karpuzla birlikte yendiğinde:

Kan şekeri daha yavaş yükseliyor,

Tokluk süresi uzuyor,

Enerji daha dengeli salınıyor.

Uzmanlar, özellikle öğün aralarında karpuzun yanında 3–4 adet ceviz tüketmenin şeker krizlerinin önüne geçebileceğini belirtiyor.