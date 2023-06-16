Karşıyaka - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Ligi final Basketbol süper Ligi final turunun 3. maçında Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i ağırlayacak. Basketbol tutkunları tarafından heyecanla beklenen maçın detayları belli oldu. Peki Karşıyaka - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Final turunun üçüncü maçında Karşıyaka, Anadolu Efes'i ağırlayacak. Pınar Karşıyaka normal sezonda ligi 4. sırada tamamladı. Yarın final turunda Türk Telekom'u eleyerek adını finale yazdırdı. Anadolu Efes ise normal sezonda ligi 3. sırada tamamladı. Yarı final turunda Fenerbahçe Beko'yu eleyerek finale yükseldi. İlk maçında Pınar Karşıyaka'yı 82-78 mağlup eden Anadolu Efes, ikinci maçta 85-68'lik skorla Karşıyaka'yı mağlup etti. Final turunun üçüncü maçı için nefesler tutuldu. Peki Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar... Karşıyaka - Anadolu Efes maçı ne zaman? Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak olan Karşıyaka – Anadolu Efes maçı 17 Haziran Cumartesi günü (yarın) saat 18:00’de başlayacak. Maç, beIN Sports 5 kanalında canlı yayınlanacak.