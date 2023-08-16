Kasaplar bu kemiği kırmadan atmıyor! Nedeni tüyler ürpertti... Sosyal medyada birçok kasap tarafından paylaşında "kürek kemiği kırma" videoları dikkat çekti. Kullanıcılar, nedenini merak etti. Kürek kemiği neden kırılmadan atılmaz...İşte yanıtı!

Ülkemizde birçok kasap kürek kemiğini satmıyor, aksine kırık bir şekilde çöpe atıyor.

Sosyal medyada kürek kemiği kırma videoları da paylaşılıyor.

Dana, koyun, kuzu gibi hayvanların kürek kemikleri İslam dininde de dikkat çekiyor.

Âişe Vâlidemiz buyuruyor:

"Bir kurban kestik. Allah Rasûlü; “Bunu dağıt Âişe!” dedi.

Akşamleyin Rasûlullah geldi:

“–Ne yaptın Âişe?” dedi.

“–Yâ Rasûlâllah! Bir kürek kemiğini eve bıraktım, hepsini dağıttım.” dedi. Sevindi Rasûlullah.

“–Âişe! (Dedi.) Demek ki hepsi bizim oldu, yalnız kürek kemiği hâriç.” buyurdu. (Tirmizî, Kıyâmet, 33)

Peki, kürek kemikleri neden kırılmadan atılmaz? İşte şaşırtan sebebi...

Kürek kemiği büyüsü

Kürek kemikleri, eski zamanlarda fal ve büyü için kullanılmıştır.

Şamanist ve Müslüman Türklerde en meşhur fal, “kürek kemiği” falıdır. Hayvanın kürek kemiği, sürekli yeniden doğuş halindeki “tümel hayatı” simgeler.

Kemik önce ateşe atılır ve bir müddet ateşte kaldıktan sonra çıkarılırdı. Böylece ateşten çıkarılan kürek kemiği üzerinde oluşan çizgilere göre, falcı çeşitli yorumlar yapardı.

Kürek kemiği günümüzde kötü işlerde kullanılmaktır. Kişinin sevdiğinden soğuması için, aşık olduğu kişiden usanması için, bağlandığı kişiden tamamı ile kopması için büyü yapılmaktadır. Bu nedenle bilinçli kasaplar tarafından kullanılamaz hale getirilir.