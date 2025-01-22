Kaşif Kozinoğlu kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Kozinoğlu'nun ölümü...

Yağmur Dinç

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Özdağ, basına gönderdiği demecinde 'Tek endişem rahmetli Kaşif Kozinoğlu gibi bir suikaste uğramak' dedi.

Kozinoğlu, Türkiye'nin yakın tarihindeki en dikkat çekici istihbaratçılardan biridir. Hem MİT'teki görevleri hem de Ergenekon sürecinde yaşananlar nedeniyle adı sıkça anılmıştır.

Peki; Kaşif Kozinoğlu kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Kaşif Kozinoğlu neden öldürüldü? İşte detaylar...

KAŞİF KOZİNOĞLU KİMDİR

Kaşif Kozinoğlu, 10 Mart 1955 tarihinde Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde doğmuştur.

Lise eğitiminin ardından Kara Harp Okulu'na katılarak subay olarak mezun olmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) katılmıştır. Burada özellikle yurt dışı operasyonlarda ve güvenlikle ilgili hassas görevlerde yer aldığı belirtilmiştir.

Kaşif Kozinoğlu, MİT içerisinde etkili bir isim olarak tanınmıştır.

Orta Asya, Afganistan ve Pakistan gibi bölgelerde görev yaparak Türkiye'nin ulusal güvenlik stratejileri doğrultusunda çalışmalar yürütmüştür.

Kendisi, MİT'in yurt dışındaki operasyonel faaliyetlerinde uzmanlaşmış bir istihbaratçı olarak bilinir.

ÖLÜMÜ

Kaşif Kozinoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada, 12 Kasım 2011 tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Kozinoğlu'nun kronik iskemik kalp hastalığı nedeniyle öldüğü tespit edildi.

Ölümü, kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve bazı kesimler tarafından şüpheli bulundu.