Kasım ayı enflasyon beklentisi ne yönde? Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon oranının ne zaman açıklanacağı ve kasım ayı enflasyon beklentisi merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranına çevrildi.

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Bilindiği üzere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay enflasyon rakamlarını açıklıyor.

Kasım ayının sonuna geldiğimiz şu günlerde arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında "Kasım ayı enflasyon beklentisi hangi yönde?" ve "Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" soruları yer alıyor.

Kasım ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı TÜFE kararını bekleyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Peki, kasım ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen o tarih...

Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Enflasyon oranı her ayın 3'ünde TÜİK tarafından açıklanıyor. Fakat 3 Aralık 2023 tarihinin Pazar gününe denk gelmesinden dolayı açıklamanın 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da yapılması bekleniyor.

Kasım ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı piyasa katılımcıları anketini açıkladı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde yüzde 67,23 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,28 iken, bu anket döneminde yüzde 43,94 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,82 ve yüzde 25,09 olarak gerçekleşmiştir.