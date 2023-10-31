Kasım ayına özel bomba indirimler ŞOK’ta! Kapıda kuyruk olacak...

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Kış mevsiminin yaklaşmasıyla soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak isteyenler için harika bir fırsat ŞOK marketlerinde sizi bekliyor.
1-7 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerli olacak olan ŞOK aktüel ürünler kataloğu, Columbia markasının kaliteli montları, yağmurlukları ve rüzgarlıklarıyla dolup taştı.
Columbia'nın orijinal ürünleri, 1299 TL'den başlayan cazip fiyatlarla sizleri bekliyor.
Yalnızca montlarla kalmıyor, daha birçok ürün dev indirimiyle ŞOK mağazalarında sizleri bekliyor.
Bu fırsatı kaçırmayın! İşte 1-7 Kasım ŞOK indirim kataloğu...