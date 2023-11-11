"Kasım'da halka arz başkadır" SPK onayladı! 3 şirket halka arz oluyor... Kasım ayının ilk halka arzları açıklandı. SPK'dan onay alan 3 şirket yatırımcılara duyuruldu. Peki, hangi şirketler halka arz olacak? İşte borsanın yeni gözdeleri...

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Halka arz hisseleri, yatırımcıların son dönemlerdeki gözbebeği...

Gözler, her an Sermaye Piyasası Kurulu'nda...

SPK, yatırımcıların gözlerin fal taşı gibi açtıracak müjdeyi verdi.

Kasım ayının ilk halka arzları belli oldu.

SPK; aralarında Agrotech, Ekos Teknoloji ve 1000 Yatırımlar Holding'in bulunduğu 3 şirketin halka arz başvurusuna olumlu yanıt verdi.

Yatırımcılar ise halka arz tarihlerini ve detayları araştırmaya koyuldu.

Bültende yer alan bilgilere göre onay verilen halka arzlar şöyle:

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım

Kurul'dan onay alan Agrotech'in halka arzında şirket ortağı Hümeyra Keskin’in sahip olduğu 100.000.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arz edilecek.

Ek pay satışının yapılmayacağı halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 5,21 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

1.000.000.000 TL mevcut sermayeye sahip Agrotech, halka arz ile sermayesini 200.000.000 TL artırarak, 1.200.000.000 TL'ye yükseltecek.

Ekos Teknoloji ve Elektrik

Ekos Teknoloji de SPK'nın onayının ardından halka açılacak. Şirketin halka arzında, 1 TL nominal değerli paylar 12,77 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Hisselere fazla talep gelmesi halinde ise ek pay satışı yapılmayacak.

Ekos Teknoloji, halka arz süreciyle sermayesini 60.000.000 TL yükselterek, 280.000.000 TL'ye çıkaracak.

1000 Yatırımlar Holding

SPK'dan bu hafta başvurusuna onay alan son şirket olan 1000 Yatırımlar Holding oldu.

Halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 125 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak, ek pay satışı işe yapılmayacak.

1000 Yatırımlar Holding, halka arz ile 40.000.000 TL değerindeki sermayesini 7.000.000 TL yükselterek 47.000.000 TL seviyesine çıkaracak.