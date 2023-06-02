Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine kısa bir zaman kaldı. Ligin 37. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
Lig’in 29. haftasından itibaren oynadığı tüm maçlardan galibiyetle ayrılan Beşiktaş’ın hedefinde deplasmandan 3 puanla ayrılmak var.
Kasımpaşa, son oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Böylelikle küme düşme tehlikesini atlattı.
Siyah-beyazlılar, 34 maçta 22 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 74 puanla 3. sırada yer alıyor.
Ev sahibi Kasımpaşa ise, çıktığı 34 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak topladığı 43 puanla 10. sırada yer alıyor.
Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği maç için geri sayım başladı. Maçın detayları da belli oldu.
Peki Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman?
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak olan Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 3 Haziran 2023 Cumartesi günü (yarın) saat 19:00’da başlayacak. Maç, beIN Sport 1 kanalından canlı yayınlanacak.