Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş’ı ağırlayacak. Beşiktaş ligin bitimine kısa bir zaman kala deplasmandan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek. Heyecanla beklenen karşılaşmanın detayları belli oldu. İşte Kasımpaşa - Beşiktaş maçının detayları…

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine kısa bir zaman kaldı. Ligin 37. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Lig’in 29. haftasından itibaren oynadığı tüm maçlardan galibiyetle ayrılan Beşiktaş’ın hedefinde deplasmandan 3 puanla ayrılmak var. Kasımpaşa, son oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Böylelikle küme düşme tehlikesini atlattı. Siyah-beyazlılar, 34 maçta 22 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 74 puanla 3. sırada yer alıyor. Ev sahibi Kasımpaşa ise, çıktığı 34 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak topladığı 43 puanla 10. sırada yer alıyor. Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği maç için geri sayım başladı. Maçın detayları da belli oldu. Peki Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları... Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman? Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak olan Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 3 Haziran 2023 Cumartesi günü (yarın) saat 19:00’da başlayacak. Maç, beIN Sport 1 kanalından canlı yayınlanacak.