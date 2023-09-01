Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. hafta açılış maçında karşı karşıya gelecek.
Futbolseverler Kasımpaşa - Trabzonspor maçının detaylarını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. Maç hakkında en çok merak edilenler arasında maçın başlama saati ve yayınlanacağı kanal bilgisi yer alıyor.
Kemal Özdeş'in çalıştırdığı Kasımpaşa ligin ilk 3 haftasında bir galibiyet iki beraberlik alarak 5 puan topladı.
Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Trabzonspor ise üç maçta aldığı bir galibiyet iki mağlubiyet ile 3 puanın sahibi oldu.
Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk olduğu son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kaybetti.
Kasımpaşa ile Trabzonspor'un karşılaşacağı mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Peki, Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman?
Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele 1 Eylül 2023 Cuma (bugün) günü oynanacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Duhan, Gökhan, Aytaç, Ben Quanes, Hajradinovic, Gomis, M.Fall
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Arif, Mehmet Can, Bakasetas, Fountas, Bardhi, Visca, Umut