Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kasımpaşa ile Trabzonspor'ın karşı karşıya geleceği 4. hafta maçının detayları fıtbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte zorlu maçın detayları..

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Kasımpaşa ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. hafta açılış maçında karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler Kasımpaşa - Trabzonspor maçının detaylarını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. Maç hakkında en çok merak edilenler arasında maçın başlama saati ve yayınlanacağı kanal bilgisi yer alıyor.

Kemal Özdeş'in çalıştırdığı Kasımpaşa ligin ilk 3 haftasında bir galibiyet iki beraberlik alarak 5 puan topladı.

Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Trabzonspor ise üç maçta aldığı bir galibiyet iki mağlubiyet ile 3 puanın sahibi oldu.

Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk olduğu son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kaybetti.

Kasımpaşa ile Trabzonspor'un karşılaşacağı mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Peki, Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman?

Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele 1 Eylül 2023 Cuma (bugün) günü oynanacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Duhan, Gökhan, Aytaç, Ben Quanes, Hajradinovic, Gomis, M.Fall

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Arif, Mehmet Can, Bakasetas, Fountas, Bardhi, Visca, Umut