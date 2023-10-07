Kassam Tugayları kimdir? İzzeddin el Kassam Tugayları kimdir? İzzeddin El Kassam Tugayları'nın İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu dünyanın gündemine oturdu. Bu operasyon sonrası İzzeddin El Kassam Tugayları hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kimdir İzzeddin El Kassam Tugayları? İşte yanıtı..

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Hamas'ın silahlı kanadı olan İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattığını duyurdu.

İzzeddin El Kassam Tugayları 21 bölgeden İsrail'e girdi. Denizden, karadan ve havadan operasyon başlatan Kassam Tugayları 5 binden fazla roket ve havan fırlattı.

"Aksa Tufanı" operasyonu ile İsrail'in Gazze sınırındaki birçok askeri öldürüldü ve esir alındı.

Başlatılan operasyon hakkında açıklama yapan Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde "Çok konuşmayacağız. Açıklama da yapmayacağız. Düşman, pişmanlıktan parmaklarını ısıracak." dedi.

Bu operasyonun ardından İzzeddin El Kassam Tugayları hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, kimdir İzzeddin El Kassam Tugayları? İşte merak edilenleri..

İzzeddin El Kassam Tugayları

İzzeddin el Kassam Tugayları, Hamas'ın silahlı kolu olarak bilinmektedir.

Hamas'ın silahlı kanadına bu ismin verilmesinin sebebi, İzzeddin El Kassam'ın Filistin'in bağımsız ve İslami bir ülke olması için fikren harekete geçen ve ardından da bu mücadelesini silahlı direnişe çeviren ilk eylemci olmasından kaynaklıdır.

İzzeddin el Kassam Tugayları, İsrail tarafından tespit edilmeyi zorlaştırmak için dağınık ve hücresel bir yapıda hareket etmektedirler.

Kassam Tugayları içerisinde herkes herkesi tanımaz. Buna bölüm sorumluları da dahildir.