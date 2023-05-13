Kastamonu seçim sonuçları 2023! Kastamonu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları ve sonuçları... 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Kastamonu oy oranları haberimizde...

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için nefesler tutuldu. Seçimlerin sonucu ise büyük bir merakla takip ediliyor.

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanının belirleneceği seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan için her vatandaş 1 oy kullanacak.

Oy kullananlar, seçim günü il il seçim sonuçlarını öğrenmek için arama motorlarına yönelecek.

Seçim sonucu en çok merak edilen iller arasında yer alan Kastamonu için seçim haberimizde yer alacak.

Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü ve Tosya'da oy oranları netleşecek.

Peki, Kastamonu seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Kastamonu sonuçları 2023!

2023 Kastamonu seçim sonuçları açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçlarında sandıklar saat 17:00 itibariyle kapanacak ve oy sayımına geçilecek. Sandıklardan çıkan sonuçlar güncel olarak haberimizde yer alacak.