Katastrofik ne demek? Katastrofik patlama nasıl olur? Titanik'in enkazını görmek için dalış yapan denizaltı, katastrofik şekilde patladı. 5 kişinin hayatını kaybettiği olay, dünya gündemine oturdu. Peki, katastrofik ne demek? Katastrofik patlama nedir, nasıl olur? İşte detaylar...

"Titan" adlı denizaltı, dünya gündeminde...

1500'den fazla kişinin hayatını yitirdiği Titanik'in enkazını görmek için kullanılan OceanGate firmasına ait denizaltı aracı Titan, kayboldu.

5 kişinin içinde bulunduğu denizaltı 3 gün sonra bulundu ve turistlerin hayatını kaybettiği öğrenildi.

ABD Sahil Güvenlik yetkilisi Tuğamiral John Mauger Titan, denizaltının 'katastrofik' şekilde patladığını ifade etti.

Vatandaşlar katastrofik kelimesinin anlamı merak ediyor. Peki katastrofik ne demek? Katastrofik ne anlama geliyor? Katastrofik patlama nasıl olur? İşte yanıtı...

Katastrofik ne demek?

Katastrofik, felaketle sonuçlanabilecek veya büyük yıkımlara yol açabilecek olayları ifade etmek için kullanılan bir sıfattır. Bu terim, genellikle doğal afetler, kazalar, büyük ölçekli acil durumlar veya felaketler gibi olaylar için kullanılır.

Katastrofik patlama nedir?

Katastrofik patlama, genellikle yüksek miktarda enerjinin aniden serbest bırakılmasıyla meydana gelen büyük ölçekli bir patlamadır. Bu tür patlamalar, endüstriyel tesislerde, kimyasal madde depolama alanlarında, nükleer reaktörlerde veya patlayıcı maddelerin kullanıldığı diğer durumlarda ortaya çıkabilir.