Katılma nöbeti nedir, neden olur? Bebeklerde katılma nöbeti nasıl geçer? Bebeklerin ağlamaları esnasında nefessiz kalmalarına katılma nöbeti deniliyor. Kontrol edilmesi gereken bir durum olan katılma nöbeti neden olur ve o esnada neler yapılmalı konusunda ebeveynlerin bilinçli olmasında fayda var. Peki, bebeklerde katılma nöbeti nedir ve neden olur? Katılma nöbeti nasıl geçer? İşte detaylar...

Bebeklerin ağlaması, oldukça doğal bir eylemdir. Ağlaması uzun süren bebeklerin birden ses kesmesi ise tehlikeli olabilir. Ağlayan bebeklerin üzerinden göz ayırmamak bu noktada çok önemli. Ağlama sesinin durması, tehlike çanları çalıyor demek olabilir. Ağlama sonrasında nefessiz kalıp kısa süreli kendinden geçme durumlarına katılıp kalma/ katılma nöbetleri adı verilir. Bir çeşit kendinden geçme ve bayılmadır. Katılma nöbeti konusunda bilinçli olmak hayati önem taşır. Peki, katılma nöbeti nedir ve neden olur? Katılma nöbeti nasıl geçer, neler yapılmalı? İşte bebeklerde katılma nöbeti konusunda bilgiler... Katılma nöbeti nedir, nasıl olur? Katılma nöbeti, bir nevi nefes tutma atakları olarak bilinir. Küçük çocuklarda canı yanma veya ağlama sonrasında nefessiz kalıp kısa süreli kendinden geçme durumlarına katılıp kalma/ katılma nöbetleri yaşanabilir. Bebek önce ağlar sonra nefesi kesilir. Ağlayacak gibi ağzı açıktır ancak ses çıkmaz. Bebeğin cilt rengi maviye veya griye döner. Arkasından 1-2 dakikalık baygınlık gelebilir. Katılma nöbetine neyin neden olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Katılma nöbeti nasıl geçer? Nöbet esnasında telaş yapmamak, soğuk kanlı olmak ilk kural. Ardından bebeğinizi yan yatırın. Ani ve sarsıcı hareketler yapmayın. Elinizi bebeğin ağzına sokmaya çalışmayın. Sakin olun ve telkinlerde bulunun. Muhtemelen 1-2 dakika içerisinde düzelecektir. Unutmayın ki bebekler bunu bilinçsiz yaparlar, bu nedenle ebeveynlerin verdiği yüksek tepkiler daha da ürkütücü olabilir. İlk dakikaların akabinde geçmediyse, ambulansı arayın.