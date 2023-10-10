Kavanozda koku namına bir şey kalmayacak! Ocakta tütsüleyin... Cam kavanozları yeniden kullanmak isteyenler, bazen içinde kalan gıdadan kaynaklı kokularla karşılaşabiliyor. Yıkasanız dahi gitmeyen kavanoz kokusunun yöntemi çok başka. İşte hayatınızı kurtaracak püf noktası...

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Başta turşu kavanozu olmak üzere içinde kokulu gıdalar bulunan camlar, kabusunuz olmasın.

İçindekini bitirdiğiniz kavanozu yeniden kullanmak için yıkamak yeterli olmayabiliyor ve bu konuda yalnız değilsiniz.

Aklasanız da paklasanız da o kokuyu kavanozdan çıkarmak püf noktaları bilmenizi istiyor.

Cam kavanoz kokusu nasıl giderilir, kavanozdaki koku nasıl geçer gibi başlıklarla arama yapanları böyle alalım; Açıklıyoruz!

Kavanoz tütsüsü

Kokan kavanozları tekrar kullanabilmek için yapmanız gereken tek şey mutfaktaki ocaktan faydalanmak.

Kavanozun kapağını açın ve kavanozun ağzı ocağa bakacak şekilde ters tutun. Birkaç dakika bu şekilde bekletin.

Kokulara veda edin!