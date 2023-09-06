Kaybolan engelli ve yaşlıları bulmak daha kolay! Müge Anlı'nın sevgi izi projesi nedir? Sevgi izi başvurusu.. Müge Anlı'nın Sevgi İzi projesi, kaybolan engelli ve yaşlıları bulmayı kolaylaştırıyor. Programın takipçileri, sevgi izinin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını merak etmeye başladı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın bu projesi, engelli ve yaşlıların kaybolduğunda daha hızlı bulunmalarını sağlıyor.

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ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sık sık kullanılan sevgi izi tabiri sosyal medyada gündeme geldi.

Programın takipçileri sevgi izinin ne anlama geldiğini ve nasıl yaptırıldığını araştırmaya başladı.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın bir projesi olan sevgi izi kaybolma riski olan engelli ve yaşlıların bu tarz bir durumda bulunmalarını kolaylaştırmak amacıyla ortaya çıkmıştır.

ATV'nin popüler programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in Sevgi İzi projesi, kaybolan engelli ve yaşlıların bulunmasını kolaylaştırıyor.

Projenin amacı ailelere kaybolan sevdiklerini hızlı bir şekilde bulma imkanı sağlamak. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın bu girişimi büyük ilgi görüyor.

Sevgi İzi hizmeti sadece kaybolma riski olan kişilere (zihinsel engelliler, yaşlılar) ücretsiz olarak uygulanmaktadır.

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Sevgi izi başvurusu nasıl yapılır?

Yakınlarının kaybolmasından endişe eden aileler, iletişim adres ve telefon bilgileri ile "http://www.benibuldular.com/" sitesine başvurularını yapabilirler.

Başvuru formunu dolduran ailelere site tarafından bir numara verilecek. Örneğin, 104 no. Bu numara kaybolmasından endişe edilen kişinin sol bileğinin üzerine işlenecek. O kişi kaybolduğunda kolundaki bu Sevgi İzi onun güvencesi olmuş olacak.

SEVGİ İZİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Olası bir kayıp durumunda kayıp kişi ile bir şekilde denk gelen vatandaşlar, kişinin kolundaki Sevgi İzi'ni görünce önce polise, jandarmaya ya da en yakındaki ilgili birime başvuracak.

Daha sonra bu site devreye girecek ve kaybolan kişinin kolundaki o "rakam" taşıyan kişinin kim olduğu, tüm iletişim bilgileri ilgili birime verilecek ve kişinin bir an önce ailesine kavuşması sağlanacak.