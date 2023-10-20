Kaymakamlık sınavı başvuruları başladı! Kaymakamlık sınavı ne zaman ve nerede yapılacak? ÖSYM yaptığı duyuru ile Kaymakamlık sınavı için başvuruların başladığını duyurdu. İşte 2023 Kaymakamlık sınavı hakkında merak edilenler..

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2023 Kaymakamlık sınavı için başvuruların alınacağı tarihler ÖSYM tarafından açıklandı.

Kaymakamlık sınavına girecek adaylar uzun süredir sınav için başvuru tarihlerini ve sınavın ne zaman yapılacağını araştırıyordu.

ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden yapılan bir duyuru ile sınav başvuru tarihlerini ve sınavın yapılacağı illeri açıkladı.

2023 yılı Kaymakamlık sınavı için başvurular 20 Ekim Cuma (bugün) itibariyle başladı.

Peki, Kaymakamlık sınavı başvuruları ne zaman kadar devam edecek ve sınav hangi illerde yapılacak? İşte detaylar..

Başvurular ne zamana kadar devam edecek?

ÖSYM'den yapılan açıklamada "Adaylar, başvurularını 20 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-Kaymakamlık Sınavı Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

2023-Kaymakamlık Sınavı Kılavuzu İçin Tıklayınız

Kaymakamlık sınavı ne zaman?

2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık), 3 Aralık 2023 tarihinde aşağıdaki sınav merkezlerinde yapılacaktır:

SINAV MERKEZLERİ

- ADANA

- ANKARA/ÇANKAYA

- ANKARA-YENİMAHALLE

- DİYARBAKIR

- ERZURUM

- İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)

- İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)

- İZMİR/1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)

- TRABZON

Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 165 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.