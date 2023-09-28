Kaynamış sütün bu etkisi bilinmiyordu! Artık anneleri üzmeyecek... Kaynayan süt ile leke çıkarma yöntemini duyanlar, kimyasalları evinde bir daha sokmuyor.

ensonhaber.com Kıyafet lekelerini çıkartmak için günümüzde sayısız leke çıkarıcı mevcut. Ancak, her biri birbirinden zararlı kimyasallar içeriyor. Hele ki, kalem lekeleri annelerin kabusu oluyor. Mürekkep lekesini şıp diye çıkaran yöntemi sizler için araştırdık. Meğer yıllardır dolabımızda olan çareden haberimiz yokmuş. Süt ile leke çıkarma İlginç gelebilir ama süt, mürekkep lekesi çıkarma konusunda etkili bir çözüm olabilmektedir. Mürekkep lekesi olan kıyafeti birkaç saat boyunca ılık ya da sıcak sütün içerisinde beklettiğiniz takdirde, lekenin kumaştan süte geçtiğini görebilirsiniz.