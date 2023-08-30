Kaynanalar tam not veriyor! Artan pilavı köfteye çevirin, alkışları toplayın... Artan pilav ziyan olmasın, değerlendirilsin isteyenler için dışı çıtır içi leziz pirinç köftesi tarifimiz sizlerle...

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Pirinç, Anadolu topraklarının vazgeçilmez tahılıdır. Tarih boyunca nice sofralara eşlik eden pirinç taneleri, genellikle pilav olarak pişirilir. Pilav, her çeşit yemeğin yancısı olabilecek lezzette bir alternatiftir.

Öğünlerin ardından artan pirinç pilavı, birçok farklı şekilde değerlendirilebilir. Ziyan olmaması için pilavdan değişik tarifler üretilmiştir.

Bugün sizlerle pilavı köfte haline getirerek dışı çıtır içi leziz bir tarif paylaşıyoruz.

İşte artan pilavdan ne yapılır diyenlerin imdadına koşan pirinç köftesi tarifi!

Pilavı köfteye çevirin

Artan pilavı bir kaseye alın üzerine yumurtayı kırın. Daha sonra rendelenmiş soğan, un, baharatlar, tuz ve kaşarı da ekleyip yoğurun.

Köfte kıvamını alan harca dilediğiniz şekli verin. Elinizi suya batırarak daha da kolaylaştırabilirsiniz.

Ardından pirinç köftelerini galeta ununa bulayarak kızgın yağda önlü arkalı pişirin.

Afiyet olsun!