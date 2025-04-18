Kayseri yağlaması nasıl yapılır? İşte adım adım tarifi...

Hüseyin Topuz

Anadolu mutfağının zenginliğini yansıtan, her lokmasında geleneksel tatları hissettiren Kayseri yağlaması, lezzetiyle adeta damaklarda iz bırakıyor.

Yüzyıllardır sofralarda yer bulan bu özel yemek, ince açılmış yufkaların arasında kıymalı harcın ustalıkla buluşmasıyla hazırlanıyor.

Hem doyurucu hem de gösterişli oluşuyla dikkat çeken yağlama, Kayseri'nin misafirperverliğini ve mutfak kültürünü en güzel yansıtan yemeklerden biri olarak öne çıkıyor.

İşte bu eşsiz lezzetin sırrı ve püf noktaları...

Gerekli Malzemeler:

Hamuru için:

- 4 su bardağı un

- 1,5 su bardağı ılık su

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı kuru maya

İç harcı için:

- 300 gram kıyma

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 adet soğan

- 2 adet domates

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 1 tatlı kaşığı biber salçası

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

- 1 çay kaşığı pul biber

- 1 çay bardağı su

Üzeri için:

- Sarımsaklı yoğurt

- Tereyağı ve pul biber (isteğe bağlı)

Hazırlık Aşaması:

Hamur Hazırlığı: İlk olarak un, maya, tuz ve suyu karıştırarak yumuşak kıvamlı bir hamur yoğruluyor. Üzeri örtülen hamur, yaklaşık 40 dakika kadar mayalanmaya bırakılıyor.

İç Harç: Soğanlar ince doğranarak yağda kavruluyor. Üzerine kıyma eklenip kavurma işlemine devam ediliyor. Domates, salçalar ve baharatlar ilave edilerek karışım suyunu salıp çekene dek pişiriliyor.

Yufkalar: Mayalanan hamur bezelere ayrılarak ince yuvarlak yufkalar açılıyor. Açılan yufkalar yağsız tavada pişiriliyor.

Kat Kat Lezzet: Her pişen yufkanın üzerine hazırlanan kıymalı harç sürülerek katlar üst üste diziliyor. Tüm yufkalar bu şekilde hazırlanıyor.

Sunum: Kat kat dizilen yağlama, dilimlenerek sarımsaklı yoğurtla servis ediliyor. Arzuya göre üzerine eritilmiş tereyağında pul biber gezdirilerek lezzet artırılıyor.